Mützenich - Mützenicher Schützen feiern ihre Kleinkirmes

Mützenicher Schützen feiern ihre Kleinkirmes Letzte Aktualisierung: 20. August 2018, 11:01 Uhr

Mützenich. Mützenich feiert am Sonntag, 26. August, das Patronatsfest, auch bekannt als Kleinkirmes. Um 9.15 Uhr treffen sich die Schützen am Schützenhaus zum gemeinsamen Kirchgang in Uniform.