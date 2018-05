Mütter fordern Unterstützung für Hebammen in Simmerath

Geburtsmedizin in Simmerath: Konzept Anfang Juni

„Wir führen derzeit weitere Gespräche mit Hebammen, dabei loten wir gemeinsam mit den Bewerberinnen verschiedene Modelle der Zusammenarbeit aus. Die Gespräche stimmen uns weiterhin zuversichtlich. Was den Zeitplan betrifft, so hoffen wir, Anfang Juni ein Konzept vorstellen zu können, mit dem wir die Geburtshilfe in der Eifelklinik langfristig sichern können.“ Dies sagte am Montag Geschäftsführer Dr. Benjamin Behar zum Stand der Dinge in Sachen Geburtshilfe.

Vergangene Woche war die Rede von sieben Bewerbungen und vier geführten Vorstellungsgesprächen. Damit sei die Geburtsmedizin an St. Brigida zunächst bis Juli gesichert.