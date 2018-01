Nordeifel - MSC Höfen stellt zwei Meister im Jugend-Kart-Slalom

Nordeifel. Im Nachgang zur Saison im Jugend-Kart-Slalom 2017 wurden jetzt noch einige Ehrungen vom ADAC Nordrhein in Monheim vorgenommen. Jonas Schmiddem dominierte bei den Jüngsten in diesem Jahr und fuhr sehr souverän die Meisterschaft ein. In seinem ersten Jahr auch in dieser Klasse mit dabei war Aaron Kaulen, er wurde Siebter.

Bei den Zehn- bis Elfjährigen war es Nick Schmitz, der ebenfalls den Meistertitel im ersten Jahr nach der Zusammenlegung der Regionen Nord und Süd beim ADAC Nordrhein nach Höfen holte. Mit um die Meisterschaft kämpfte bis zum Schluss Dennis Conrads, er wurde am Ende Dritter. Auch wieder sehr gut dabei in dieser Klasse war Fabian Schmiddem als Sechster von 17.

Die meisten Kontrahenten hatte Tim Schmitz in der Klasse K3 und konnte mit einem siebten Platz von 39 Startern überzeugen. Nur sporadisch waren Elias Lotter und Lars Buchholz hier im Einsatz. Bei den 14- bis 15-Jährigen war nur Timea Kaulen die gesamte Saison im Einsatz und hatte hier mit harter Konkurrenz zu kämpfen. Am Ende belegte sie einen schönen sechsten Platz bei 29 Startern. Nico Wollgarten, Leon Schmiddem und Simon Dartenne waren hier nicht bei allen Veranstaltungen dabei.

Auch bei den Ältesten war kein Fahrer des MSC Höfen bei allen Rennen dabei. Dennoch konnten Alina Kaulen mit Platz fünf und Niklas Alzer mit Platz sieben von 25 Startern hier noch toll punkten. Gerrit Schneider fuhr nur bei der Heimveranstaltung. Marco Mertens nahm auch nur an zwei Veranstaltungen teil, konnte aber mit einem Sieg und einem dritten Platz überzeugen.

Er legte im letzten Jahr seinen Schwerpunkt auf den Autoslalom, in dem er bei den Junioren des ADAC Nordrhein erstmals starten durfte. Auch hier überzeugte er mit zwei zweiten Plätzen und wurde am Ende Achter von 30 Startern. Alina Kaulen war dort auch unterwegs, ihr bestes Ergebnis war ein siebter Platz, insgesamt belegte sie den 17. Platz in der Meisterschaft des ADAC Nordrhein.

Bei den über 18-Jährigen hatte Lars Kaulen seine letzte Saison. Trotz sechs Podestplätzen, davon ein Sieg, reichte es am Ende ganz knapp nicht zum Podest in der Gesamtwertung, er wurde Vierter von elf Startern. Bei den Endläufen waren einige schöne Ergebnisse zu verzeichnen. So konnten Alina Kaulen mit Platz sieben in ihrer Klasse, Dennis Conrads mit Plaz neun und Timea Kaulen mit Rang zehn bei jeweils über 30 Startern in die jeweilige Top-Ten fahren.

Beim ADAC-Bundesendlauf mit 51 Startern in jeder Altersklasse waren Jonas Schmiddem als 22. und Dennis Conrads als 25. die besten Eifeler.