Höfen - Motorsportclub schießt am besten

Höfen. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Höfen richtete Anfang April eine Schießwoche für die Höfener Ortsvereine aus, um sich für den großzügigen Zuschuss zu einem neuen Scheibenauswertegerät seitens des Ortskartells zu bedanken. Einen weiteren großzügigen Zuschuss hat der Schützenverein von der Sparkasse Aachen erhalten.

Die Schießwoche wurde von den Ortsvereinen gut angenommen, so dass sich im Schnitt jeden Abend sechs Mannschaften verschiedener Vereine mit jeweils drei gewerteten Personen zum Schießwettbewerb zusammenfanden. Geschossen wurden jeweils drei Durchgänge in den Disziplinen normale Scheibe, Glücksscheibe und Tonröhrchen. Hinzu kam eine Schätzaufgabe, bei der die Teilnehmer die Anzahl an Luftgewehrkugeln in einer kleinen Glasflasche schätzen mussten.

Am Freitag, 13. April, traf man sich dann in großer Runde mit Vertretern der angetretenen Mannschaften zum geselligen Ausklang der Schießwoche inklusive Siegerehrung im Höfener Schützenhaus. Schießmeister Ralf Heck konnte hierbei die Mannschaft Motorsportclub 1, bestehend aus den Schützen Anja Roder, Manfred Roder, Jürgen Lutterbach und Vinzenz Klein, zum Sieger küren. Sie erreichten eine Gesamtpunktzahl von 353,9 Punkten. Zweiter wurde die Mannschaft vom Hahneclub (Michael Mießen, Martin Theißen, Tobias Hermanns) mit 347,7 Punkten. Den dritten Platz belegte die Mannschaft vom Jugendclub (Oliver Compes, Marvin Bongard, Anna-Luisa Jansen, Robin Alzer) mit 342,5 Punkten.

Die siegreichen Mannschaften erhielten schmackhafte Preise, und allen Mannschaften, die teilgenommen hatten, wurde eine Urkunde zur Erinnerung an die Schießwoche überreicht.

Die Einzelschützen wurden in vier Gruppen gewertet. Die ersten drei erhielten jeweils vom Schützenkönig Heinz Wollgarten gestiftete Medaillen, und alle Teilnehmer erhielten Urkunden.

Bei den Jungschützen gewann Alina Kaulen (120,6 Punkte) vor Marvin Bongard (119,0) und Oliver Compes (113,4).

Bei den Damen lag Marion Fortain mit 128,4 Punkten vor Claudia Heck (128,2) und Odilia Bongard (126,4).

Die Schützenklasse gewann Gerd Bongard (131,1 Punkte) vor Albert Prümmer (128,1) und Michael Mießen (126,0).

Die Seniorenklasse konnte Egon Johnen mit 122,0 Punkten für sich entscheiden, vor Reiner Stollenwerk (115,8) und Reinhard Fischer (114,8).