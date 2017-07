Roetgen. Bei einem Unfall auf der B258 in Roetgen ist ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Stolberg verletzt worden. Ein 65-jähriger Autofahrer übersah das Motorrad, es kam zum Zusammenstoß.

Der 65-Jährige wollte bereits am Freitag um 14.55 Uhr aus der Mühlenstraße kommend in die Rosentalstraße einfahren. Dabei übersah er das von rechts kommende Motorrad. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.