Roetgen. Bei einem Unfall auf der B258 in Roetgen ist ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Stolberg verletzt worden. Ein 65-jähriger Autofahrer übersah das Motorrad, es kam zum Zusammenstoß.

Der 65-Jährige wollte bereits am Freitag gegen 14:55 Uhr aus der Mühlenstraße kommend in die Rosentalstraße einfahren. Dabei übersah er das von rechts kommende Motorrad. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.