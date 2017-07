Motorradausflug durch die Eifel mit Menschen mit Behinderungen

Eifel. Der Motorradclub Eicherscheid hatte kürzlich gemeinsam mit den Rhein-Erft-Trikern zu einer besonderen Motorradausfahrt eingeladen: Behinderte Menschen durften eine Eifeltour genießen.

Andrea Hein von der KoKoBe Eifel (Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote) hatte eingeladen und freute sich über die Unterstützung der erfahrenen Motorradfahrer. Treffpunkt war in Konzen. Auf drei Gespanne (mit Seitenwagen), vier Solo-Maschinen und vier Trikes wurden insgesamt zwölf Personen mit Handicaps verteilt, nachdem man sie zweckmäßig eingekleidet hatte.

Während der interessanten Tour durch die Eifel wurde an der Oleftalsperre und in Kronenburg Rast gemacht. Über Losheimer Graben und Wirtzfeld kam der Tross nach Wirtzfeld und zum Bütgenbacher See, dann über Kalterherberg und Mützenich zurück nach Konzen. Hier wurden die Eindrücke der 118 Kilometer langen Reise ausgetauscht – es war eine spaßige Ausfahrt ohne Regen.

Im Garten von Siggi und Uschi Kaulen stand der Grill bereit, viele leckere Sachen waren dankenswerterweise spendiert worden. Vom Triker Andy galt es, Abschied zu nehmen. Er hatte in den letzten sieben Jahren die schöne Ausfahrt mitgemacht und sich nun entschlossen, sein Trike zu verkaufen. Alle gaben ihm gute Wünsche mit auf den Weg.