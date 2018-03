Monschau - Montjoie: Neue Dirigentin gibt ihr Debüt am Dirigentenpult

Montjoie: Neue Dirigentin gibt ihr Debüt am Dirigentenpult Letzte Aktualisierung: 6. März 2018, 10:15 Uhr

Monschau. Das traditionelle Konzert der Musikvereinigung Montjoie 1926 mit symphonischer Blasmusik und Chorgesang findet am Sonntag, 11. März, in der Aukirche in Monschau statt und beginnt um 17 Uhr.