Monschau.

Der Bürgersaal im Monschauer Aukloster war am Sonntag Schauplatz eines besonderen Konzerts im Rahmen der Reihe „Montjoie Musicale“. Diesmal gab es etwas für die Kinder – die kleinen und die großen. Es ist schon Tradition, dass es unter den seriösen Kammerkonzerten einmal im Jahr auch etwas Leichteres gibt und etwas, was gerade die Kinder in lockerer Weise in die klassische Musik einführt.