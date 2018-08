Monschau - „Monscher Kirmes“ überzeugt mit Nostalgie vor malerischer Kulisse

Monschau.

„Nostalgische Kirmesromantik in malerischer Kulisse“: So lautet auch in diesem Jahr wieder das Motto der „Monscher Kermes“ vom 7. bis 11. September. Zum zweiten Mal tritt für das fünftägige Kirmestreiben in den Altstadtgassen die dafür im Vorjahr eigens gegründete „Monev“ (Monschauer Event gUG) als Veranstalter in Kooperation mit der Monschau-Touristik in Erscheinung.