Monschau.

Es bedurfte deutlicher Worte, damit sich der Monschauer Weihnachtsmarkt 2017 in einem neuen Licht präsentiert. Einmal hatte sich die Kritik der Besucher am äußeren Erscheinungsbild des Marktes mit überquellenden Müllbehältern und der Dominanz der Verzehrbuden gehäuft, zum anderen hatte die Stadt Monschau als Veranstalter auf eine neue Konzeption gedrängt, denn auf das idyllische Ambiente in der historischen Altstadt allein als Anziehungspunkt allein wollte man sich mehr verlassen.