Monschau - Monschauer Kanuten trainieren behelmt

Monschau.

Ohne Zweifel würden die Mitglieder des Kanu-Clubs Monschau für Aufsehen sorgen, wenn sie bei ihren künftigen Fahrten in den wilden Gewässern der heimischen Rur oder den rauschenden Fluten der französischen Ardèche mit behörnten Wikinger-Helmen gesehen würden. Mit diesen ungewöhnlichen Kopfbedeckungen absolvierten die Aktiven des Vereins am Sonntagabend ihren Trainingsabend in der Monschauer Schwimmhalle. Marcel Breuer aus Rollesbroich hatte sie dazu verdonnert.