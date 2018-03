Eifel - Monschau und die Eifel in alten Filmen

Eifel.

Die Lupe zeigt am Donnerstag, 29. März, um 20 Uhr in Eupen, Neustraße 93, den spannenden Filmabend „Monschau und die Eifel in alten Filmen“ (ca. 120 Min.) auf Leinwand. Zunächst werden eine Filmsequenz über Nideggen (1927) sowie der stumme Kulturfilm „Monschau“ (1929) gezeigt.