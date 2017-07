Monschau.

Feriengäste waren in der Eifel nicht immer so willkommen wie sie es heute sind, sieht man einmal vom existenziellen Interesse der Gastwirte an diesen Besuchern ab. Es ist noch gar nicht so lange her, da sprach man hierzulande von Fremdenverkehr, und Ferienwohnungen hießen Fremdenzimmer. Anfang der 1990er Jahre spürte man auch in der Eifel, dass die Gäste nicht mehr von alleine kommen und die Konkurrenz nicht schläft.