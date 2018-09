Monschau - Monschau soll der Städteregion fast 900.000 Euro mehr überweisen

Monschau soll der Städteregion fast 900.000 Euro mehr überweisen Von: hes

Letzte Aktualisierung: 5. September 2018, 15:20 Uhr

Monschau. Die Post von der Städteregion Aachen am 1. August „ließ den Kämmerer erschaudern“. Offen bekannte Franz-Karl Boden in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause, dass ihn die Mitteilung zur neuen Städteregionsumlage überrascht habe – im negativen Sinne. Stolze 878.000 Euro soll Monschau für das Jahr 2019 mehr an die Städteregion überweisen als noch im Jahr davor, insgesamt 10.421.550 Euro.