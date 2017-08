Konzen.

Einem Ingeniör ist nichts zu schwör: Nimmt man die Aussagen von Markus Werker ernst, ist ein Sieg am Sonntag beim 41. Monschau-Marathon (Start 8 Uhr in Konzen) das aber. Der Titelverteidiger und dreimalige Champion des Landschaftslaufes fühlt sich nicht gut genug vorbereitet, um in Konzen als Erster die Ziellinie zu überqueren.