Das Programm des 41. Monschau-Marathons im Überblick

Am Freitag, 11. August, geht es um 18.30 Uhr am Sportplatz Konzen mit einem Fun-Run als Warm-Up-Lauf über 5 Kilometer los. Um 20 Uhr wird die Coverband „The Surprise“ bei der großen Summer Open-Air-Party auf dem Dorfplatz auf ein schönes Wochenende einstimmen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Am Samstag, 12. August, öffnen um 14 Uhr die Sportartikelpräsentation, der MoMa-Infostand und die Cafeteria auf dem Dorfplatz. Um 14.30 Uhr geht es mit der Mountainbike-Tour über die Marathonstrecke weiter (ohne Wertung). Eine halbe Stunde später, um 15 Uhr, startet der Eifel-Panorama-Walk/NRW-Walking-Tour über 12,7 oder 4,2 Kilometer. Ebenfalls um diese Uhrzeit misst sich der Laufnachwuchs beim Barmer-GEK-Mini-Marathon über 4,2 Kilometer. Doch nicht nur die kleinen Läufer könnendürfeneldete Marathon- und Ultraläufer können die Distanz mit Freistart als Warm-Up nutzen. Einige Läufer nutzen auch die Gelegenheit, um ihre Sprösslinge für den Sport zu begeistern. Von 16 bis 19 Uhr finden zum einen die Ausgabe der Startunterlagen und Nachmeldungen und zum anderen die große Nudelparty im Festzelt statt, bei der sich alle noch einmal mit ausreichend Kohlenhydraten stärken können, bevor der wichtigste Tag des Wochenendes anbricht.

Am Sonntag, 13. August, der bereits früh um 4.45 Uhr mit Ausgabe von Startunterlagen und Nachmeldungen beginnt, ist der sportliche Höhepunkt erreicht. Von 6 bis 7 Uhr haben dann die Walker die Möglichkeit, über die Marathondistanz zu starten. Um 6.05 Uhr fällt der Startschuss zum 6. Ultramarathon, bevor der 41. Monschau Marathon für Einzelläufer und Staffeln um 8 Uhr nachzieht. Die große Marathon-After-Run-Party beginnt um 10 Uhr auf dem Dorfplatz, wo um 12.30 Uhr die Sieger der Rennen geehrt werden.