Monschau.

Frankreich, Chanson – da klingt dann auch irgendwann die Sehnsucht an. Den Besuchern des Monschau-Festivals jedenfalls geht es so oder so ähnlich. In Scharen drängten sie sich in der Arena auf der Burg, denn für Sonntagabend hatte sich mit Patricia Kaas jedenfalls eine der ganz Großen des Metiers, deren Namen nicht nur in La Douce France Wohlklang besitzt, angesagt.