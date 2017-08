Monschau-Festival: Filmnacht auf dem Marktplatz

Monschau. Das Rahmenprogramm zum Monschau-Festival startet am Dienstag, 15. August mit einer neuen Monschauer Filmnacht open air auf dem Marktplatz. „Toni Erdmann“ ist eine preisgekrönte Komödie, die mit interessanten Figuren und viel Humor eine hinreißende Geschichte über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung erzählt.

Mehr zum Thema

Winfried (Peter Simonischek), ein Musiklehrer mit einem ausgeprägtem Hang zum Scherzen, besucht seine Tochter Ines (Sandra Hüller), einer Karrierefrau, die um die Welt reist, spontan bei ihrem großem Outsourcing-Projekt in Rumänien.

Statt sich anzukündigen, überrascht er sie mit Scherzgebiss und Sonnenbrille in der Lobby ihrer Firma. Ines bemüht sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und schleppt ihren Vater in seinen alten Jeans mit zu Businessempfängen und Massageterminen. Der Besuch führt jedoch nicht zu einer Annäherung. Winfried nervt seine Tochter mit lauen Witzen und unterschwelliger Kritik an ihrem leistungsorientierten Leben zwischen Meetings, Hotelbars und unzähligen E-Mails. Es kommt zum Eklat zwischen den beiden …

Freier Eintritt

Die Monschau-Touristik GmbH bietet zur Filmnacht freien Eintritt für jedermann. Sitzmöglichkeiten können von den Gästen gerne mitgebracht werden, es werden aber auch Stühle bereitgestellt.

Der Filmbeginn richtet sich nach dem Anbruch der Dämmerung; in jedem Fall nach 21.30 Uhr. Der Film mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ dauert 162 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und wird empfohlen ab 16 Jahren.

Während der Veranstaltung wird die Rurstraße ab Richters Eck und die Austraße ab Aukloster in Richtung Marktplatz voll gesperrt, so dass auch kein Anlieger-/Anwohnerverkehr zugelassen werden kann. Weitere Informationen bei der Monschau-Touristik GmbH unter Telefon 02472/80480 und auf www.monschau.de.