Monschau Festival 2017: Im Sound von Johnny Cash

Monschau. Die „Johnny Cash Roadshow – a Celebration“ ist nicht nur eine Hommage an den wichtigsten amerikanischen Singer-Songwirter des 20. Jahrhunderts, sondern auch eine der erfolgreichsten Shows in Europa. Und diese Show kommt am Sonntag, 27. August, um 20.30 Uhr bei Monschau Festival 2017 auf die Open Air-Bühne der Monschauer Burg.

Der legendäre Country-Star Johnny Cash, der 2003 gestorben ist, nahm im Laufe seiner knapp 40-jährigen Karriere mehr als 2500 Songs auf und landete 14 Nummer-eins-Hits in den US-Billboard-Country-Charts. Doch der Man in Black, der mit seiner markanten Bassbariton-Stimme vor US-Präsidenten im Weißen Haus und Knastbrüdern im Hochsicherheitsgefängnis sang, war viel mehr: Folk, Gospel, Blues, Rockabilly, Pop, Rock‘n‘Roll gehörten zu seinem Repertoire. Sänger Clive John schlüpft nun in seine Rolle und will für einen Abend höchster Authenzität sorgen.

Die Tochter von Johnny Cash, Rosanne Cash, sagt über ihn: „Die Ähnlichkeit von Clive mit meinem Vater ist unheimlich echt!“

Clive John wird live begleitet von seiner Band sowie Amanda Ann Ralston als June Carter und seiner Brass Section.

Die „Johnny Cash Roadshow“ ist die einzige Johnny-Cash-Show, die von der Cash-Familie empfohlen wird.

Tickets gibt es ab sofort bei der Hotline der Monschau Touristik unter Telefon 02472/804828 oder Telefon 02472/80480 und in allen Ticketshops der Region und im Internet unter www.monschau-festival.de.