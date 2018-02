Imgenbroich.

Das Second-Hand-Kaufhaus am Erlenweg in Imgenbroich, die Möbel- und Kleiderbörse des Sozialwerks Eifeler Christen, ist in den vergangenen Monaten gewachsen und verfügt nun auf zwei Etagen über eine Verkaufsfläche von insgesamt 885 Quadratmetern. Damit wurde auf das stetig wachsende Angebot reagiert.