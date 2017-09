Simmerath/Huppenbroich.

In circa 50 Metern Höhe drehte ein Bussard elegant seine Runden. Und dazwischen segelten etliche Modellflugzeuge in luftigen Höhen von bis zu 250 Metern. Dieses Schauspiel war am Sonntag auf dem Modellflugplatz zwischen Simmerath und Huppenbroich zu beobachten. Denn die Modellfluggruppe „Kranich Simmerath“ hatte zum 10. Schlepptreffen eingeladen.