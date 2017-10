Am Donnerstag werden noch Restkarten verkauft

Jeweils 400 Zuschauer können die Aufführungen am Freitag, 6. Oktober, um 18 Uhr, und am Samstag, 7. Oktober, um 11 Uhr im Zirkuszelt neben der Kalltalschule in Lammersdorf verfolgen. Da am Mittwoch schon jeweils über 300 Karten für beide Galas verkauft waren, werden nur am Donnerstag von 15 bis 16 Uhr noch Restkarten in der Bude am Zirkuszelt verkauft. Die Karten kosten sechs Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene. (hes)