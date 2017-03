Mitgliederversammlung des Tennisclubs Roetgen

Roetgen. Nur spärlich waren die Reihen am Freitagabend auf der Mitgliederversammlung des Tennisclub (TC) Roetgen besetzt. Da man am Morgen den Ehrenvorsitzenden des Vereins, Rolf Mathée, zu Grabe getragen hatte, würdigte der 1. Vorsitzende Willi Axer noch einmal das Engagement des Ehrenvorsitzenden.

In seinem Rückblick erwähnte der Vorsitzende besonders die geleistete Arbeit von Clubwart Helmut Helzle rund um die Tennisanlage. Für die Blumenpracht rund um das Tennisheim sorgte auch im vergangenen Jahr wieder Irene Stoffels, die ebenfalls ein Lob des Vereinschefs einheimste.

Trainerin Julia Röhm steht in der kommenden Sommersaison nur noch sporadisch zur Verfügung. Das Training der Jugendmannschaften wird Michael Quadflieg übernehmen, der für viele Tennisspieler in Roetgen kein Unbekannter ist und schon vor etlichen Jahren als Trainer beim Tennisclub arbeitete. Kassierer Björn Ruppert erläuterte die finanzielle Situation des Vereins.

Weniger erfreulich war der Bericht des 2. Sportwarts, Reiner Peren, zur sportlichen Situation des Vereins. In der vergangenen Sommersaison beteiligten sich nur noch drei Mannschaften an den Medenspielen. Die Damenmannschaft belegte den dritten Tabellenplatz in der 2. Bezirksliga. Die Herren 40 konnten den Abstieg aus der 2. Bezirksliga nicht vermeiden, während die Herren 50 einen guten zweiten Tabellenplatz in der 2. Bezirksliga belegten.

Keine Jugendmannschaft des Vereins nahm in der vergangenen Sommersaison an der Meisterschaftsrunde teil, obwohl regelmäßig über fünfzig Jugendliche trainieren. Überschaubar war auch die Resonanz der Mitglieder bei den Clubmeisterschaften, die nicht in allen Wettbewerben veranstaltet werden konnten.

Geschäftsführer Patrick Mohr erläuterte den Haushaltsplan 2017, der von der Versammlung einstimmig genehmigt wurde. Kassenprüfer Hermann Cremer attestierte Kassierer Björn Ruppert eine fehlerfreie Kassenführung. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes übernahm Ingo Stoffels vor den Neuwahlen die Leitung der Versammlung. Er bedankte sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit in einer für die Vereine schweren Zeit. Die anschließenden Teilneuwahlen gingen reibungslos und einstimmig über die Bühne.

Thomas Schnitzler wurde neuer 2. Vorsitzender. Christopher Everett wurde als neuer 2. Sportwart gewählt. Geschäftsführer Patrick Mohr und Pressewart Günter Severain wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ingo Stoffels wird im nächsten Jahr mit Hermann Cremer die Kasse des TC prüfen. Die neue Jugendleiterin, Susanne Hellweg, wurde auf der Jugendversammlung von den Jugendlichen gewählt und von der Versammlung einstimmig bestätigt.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde eine Preiserhöhung der Getränke im Vereinsheim etwas kontroverser diskutiert. Abschließend teilte Vereinschef Willi Axer der Versammlung noch mit, dass die Saisoneröffnung für Sonntag, 23. April, vorgesehen ist und wünschte allen Vereinsmitgliedern eine erfolgreiche Sommersaison.