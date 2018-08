Heimbach-Schwammenauel - Mit „Wibbelstetz“ über den See

Heimbach-Schwammenauel. Einmal im Jahr geht die Eifelrockband „Wibbelstetz“ aufs Wasser. Dann steht das inzwischen schon traditionelle Konzert für die Rurseeschifffahrt auf dem Programm.

Frei nach dem Motto „Eine Seefahrt, die ist lustig…“ lassen es Frontmann Günter Hochgürtel und seine Kollegen diesmal am Samstag, 1. September, an Bord des Fahrgastschiffs „Stella Maris“ richtig krachen. Um 20 Uhr geht es von der Anlegestelle in Schwammenauel hinaus auf den Rursee.

Die Gäste können bei dieser knapp vierstündigen Fahrt nicht nur die wundervolle Landschaft rund um die Talsperre genießen – zumindest solange es noch hell ist. Es ist gibt dazu auch noch die mal deftigen, mal sentimentalen Rocksongs in Eifeler Platt mit „Wibbelstetz“.

Wer sich schon vorher ein bisschen auf den Abend einstimmen und sich einen guten Platz sicher will, kann schon um 19 Uhr an Bord gehen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Rurseeschifffahrt unter Tel. 02446/479.