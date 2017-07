Mit Wehmut: letzter Schultag an der Grundschule Kalterherberg

Eifel. An der Grundschule in Kalterherberg trifft diese Überschrift für den Freitag in dieser Woche in doppelter Hinsicht zu. Zum einem ist es für die Schüler der letzte Schultag im Schuljahr 2016/2017, zum anderen ist es leider auch der letzte Tag, an dem an dieser Schule unterrichtet wird. Fast 90 Jahre lang hat eine Vielzahl von Kindern das altehrwürdige Gebäude besucht und dort Lesen, Schreiben und Rechnen erlernt.

Nun wird der Schulbetrieb an der Kalterherberger Grundschule eingestellt. Trotz engagierter Bemühungen ist es nicht gelungen, diese Entwicklung aufzuhalten. Viele werden den „letzten Schultag“ wehmütig miterleben. Die Schulgemeinschaft lädt für Freitag, 14. Juli, ab 11 Uhr, alle ehemaligen Schüler und Lehrer sowie alle Interessierten ein, sich ihre Schule noch einmal in Ruhe anzusehen und sich gemeinsam an vergangene Zeiten zu erinnern. Auf dem Schulhof werden Getränke und kleine Snacks angeboten.