Simmerath/Strauch - Mit vielen Hits geht‘s in Strauch in die Frühlingszeit

Simmerath/Strauch. Das Musikereignis, auf das sich viele Liebhaber anspruchsvoller Blasmusik in der Nordeifel freuen, findet dieses Jahr am Samstag, 24. März, 19.30 Uhr, statt. Die Blasmusikvereinigung (BMV) Strauch lädt zum traditionellen Frühjahrskonzert in die Aula der Sekundarschule in Simmerath ein.

Zum 46. Mal haben die Musiker ein vielseitiges und reichhaltiges Programm vorbereitet. Als Gastverein konnte der Chor „Maranatha“ für den zweiten Teil gewonnen werden. Zunächst aber wird das Jugendorchester der BMV seine besten Werke präsentieren, bevor das große Orchester aufspielt.

Die Eröffnung erfolgt mit der fiktiven Filmmusik „Adventure“, geschrieben von Markus Götz, der in diesem Stück typische Charakteristika wie satten Klang, große Expressivität und malerische Klangflächen darstellt. Jacob de Haan spielte während seiner Konservatoriumszeit in einer Ska-Band, für welche er ein kleines Stück mit einer charakteristischen Melodie arrangierte. Bei einem Spaziergang durch den Park erinnerte er sich an eben diese Melodie und so entstand „Queens Park Melody“.

Neben der fiktiven bieten die Musiker auch echte Filmmusik: Es wird an den legendären Geheimagenten James Bond mit Ausschnitten von „For your eyes only“, „Goldfinger“ und „Octopussy“ erinnert.

Natürlich haben die Musiker auch an den volkstümlichen Blasmusikliebhaber gedacht: Mit der „Katharinen-Polka“, der Polka „Immer gut drauf“ und dem Marsch „Jubelklänge“ präsentieren sie altbekannte Melodien. Billy Joe widmete Anthony Kosko ein Arrangement. Die BMV präsentiert die Klassiker „Leningrad“, „My Life“ und „Just the way you are“. Die Magie von Boney M. breitete sich in den 1970er Jahren aus und brachte die Tanzböden zum Beben. Auf der Discowelle schwimmend, hatte die von Frank Farian produzierte Formation mit Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“ und „Ma Baker“ Welterfolge.

Stefan Schwalgin arrangierte drei Nr.-1-Hits in einem Blasorchester-Medley, welches die BMV im gewohnt fetzigen Pop-Sound aufführen wird.

„Maranatha“ wird mit verschiedenen modernen Chorsätzen und deren Bearbeitung für Abwechslung sorgen. Wenn Dirigent Sander Hendrix am 24. März den Taktstock hebt, hoffen alle Musiker wieder auf ein volles Haus.