Kesternich.

Am Tulpensonntag steht im karnevalistischen Kalender der traditionelle Frühschoppen der Kester Lehmschwalbe alljährlich an erster Stelle. Dann platzt das Zelt auf der Kesternicher Höhe aus allen Nähten, da die befreundeten Vereine aus der Nachbarschaft gerne und in großer Zahl dorthin kommen.