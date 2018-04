Ternell - Mit dem Haus Ternell auf Streifzug in die Geschichte der Tuchmacherzeit

Ternell. Das Naturzentrum Haus Ternell lädt am Samstag, 14. April, von 13 Uhr bis 16 Uhr, lädt zu einer Wanderung mit dem Thema „Tuchmachergeschichten aus Eupen“ ein.

Geleitet wird diese Wanderung von der Diplom-Naturführerin Iris Köhler. „Der wollene Faden regiert Eupen“. Diesem alten Ausspruch gehen die Teilnehmer bei ihrem Streifzug nach. Eupen, ein Teil der Wollroute Euregio Maas-Rhein, besitzt viele Gebäude aus der Tuchmacherzeit, die den damaligen Reichtum spiegeln.

Die Tuchindustrie, die Eupen einst wohlhabend machte, wird erläutert anhand der heute noch vorhandenen „Tucherhäuser“. Die Tour führt an einer Reihe restaurierter alter Tucherhäuser vorbei, die heute Wohnhäuser, teilweise aber auch repräsentative Sitze öffentlicher Einrichtungen sind. Die Lage, die verwendeten Materialien, Symbole, Wappen und Baustile spiegeln den gesellschaftlichen Stand der ehemaligen Erbauer.

Anmeldung bis Freitag

Der Kostenbeitrag pro Wanderung beläuft sich für Erwachsene auf 5 Euro und für Kinder auf 3 Euro. Treffpunkt für die Wanderung „Tuchmachergeschichten aus Eupen“ ist am Eingang vom Eupen-Plaza, Werthplatz, Eupen. Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens Freitag, 13. April, beim Naturzentrum Haus Ternell unter Telefon 0032/ 87/ 552313 oder per E-Mail an info@ternell.be (bitte Namen und Telefonnummer angeben).

Weitere Angebote

Weitere Veranstaltungen des Hauses Ternell sind im Internet zu finden unter der Adresse www.ternell.be oder auf der Facebook-Seite.