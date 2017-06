Nordeifel.

Bevor die beiden großen Heißluftballons am Montagabend vom Hechelscheider Hövel zu einer Fahrt über den Rursee aufbrechen, lässt Volker Elsen einen kleinen Testballon starten, um die Windrichtung zu prüfen. Geplant ist, dass die Heißluftballons zunächst ihrem kleinen Verwandten folgen, um dann in etwa 1000 Meter Höhe die Winde zu nutzen, um in Richtung Osten über den Rursee abzudrehen.