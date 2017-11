Monschau.

„Au! Kirche! ... da geht noch was“ – so lautet das forsche Motto einer neuen Aktion der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Monschau. „Wir möchten den Menschen einen einladenden Kirchenraum bieten und vor allem auch all jene ansprechen, die sich nicht oder nicht mehr in der traditionellen Form der Gottesdienste wiederfinden“, erläutert Pastoralreferent Georg Nilles den Hintergrund der Aktion.