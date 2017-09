Auf diesen vier Säulen steht das neue Sportzentrum auf der Höhe in Kesternich

Das neue Sportzentrum mit Kunstrasenplatz und Dorfgemeinschaftshaus auf der Höhe in Kesternich steht auf vier Säulen und ist auch das Ergebnis eines hohen Engagements von Sponsoren.

1. Turnhalle und Vereinsheim des TSV Kesternich 1947 werden zunächst in Angriff genommen. Die bisherigen Hallensportarten Tischtennis, Volleyball, Kinderturngruppen und Seniorensportgruppen werden an einem Standort vereint. Neue Angebote wie Badminton, Basketball oder Angebote zur Gesundheitsförderung können später aufgenommen werden.

2. Das Dorfgemeinschaftshaus soll künftig die neue Heimat der Kesternicher Ortsvereine sein. Neben Kirmes und Karneval soll es auch für Familienfeste und Firmenveranstaltungen zur Verfügung stehen. Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen sind weitere Nutzungsmöglichkeiten. Für größere Veranstaltungen kann ein Zelt angegliedert werden. Die Kesternicher Musikvereine Diana sowie das Trommler- und Pfeiferkorps finden hier Proberäume, die in der zu diesem Schuljahr aufgelösten Grundschule auf lange Sicht nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Auch die Schützenbruderschaft will das Dorfgemeinschaftshaus nutzen. Den Übergang zwischen Turnhalle und Gemeinschaftshaus, die beide in Holzrahmenbauweise erstellt werden, bildet ein Foyer, das in Massivbauweise errichtet wird.

3. Den Kunstrasenplatz des SV Nordeifel wird die Gemeinde Simmerath wesentlich aus dem Verkaufserlös des bisherigen Sportplatzes finanzieren. Letztlich aber lässt sich der Platz nur verwirklichen, weil ein Sponsor aus der Gemeinde eine Summe von 200 000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Sechs Vereine zur Förderung des Jugendfußballs (Kesternich, Strauch, Steckenborn, Rollesbroich, Rurberg und Einruhr/Erkensruhr) sind hier zusammengeschlossen. Der Platz wird auch den zugehörigen Senioren- und AH-Mannschaften zur Verfügung stehen.

4. Überregionale Bedeutung erhält das neue Sportzentrum auch durch die Nutzung anderer Vereine. Der Bogensportclub Monschauer Land plant, in unmittelbarer Nähe des Geländes eine 100 Meter lange Schießbahn zu errichten.