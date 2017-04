Lammersdorf.

Auch für hohe kirchliche Festtage wird zurzeit angesichts des Personalmangels nach neuen Formen des thematisch-feierlichen Gedenkens gesucht. Statt der „normalen“ Karfreitagsliturgie gab es daher am diesjährigen Karfreitag in der Kirche St. Johannes in Lammersdorf, wie schon in den Vorjahren, eine kirchenmusikalische Andacht, die in der Qualität des ausführenden Lammersdorfer Kirchenchors unter der Leitung von Gabriele Scheidweiler-Pleines ihre Berechtigung fand.