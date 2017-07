ADFC lehnt „Schikanen auf der Vennbahn“ ab

In einer Pressemitteilung spricht sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) vehement gegen „Schikanen auf der Vennbahn in Roetgen“ aus. Umlaufsperren lehne der ADFC entschieden ab, heißt es in der Mitteilung. An diesen sei ein Begegnen mit dem Gegenverkehr nicht möglich. Außerdem seien Unfälle an den Umlaufsperren zu befürchten, wenn Radfahrer mit den Pedalen oder dem Lenker daran hängen blieben.

Mit einigen Fahrrädern (Tandems, Lastenräder oder Rädern mit Kinderanhängern) sei überhaupt keine Durchfahrt mehr möglich. Die Radfahrer müssten im Falle einer Umsetzung der Maßnahme im Ortsgebiet Roetgen dann insgesamt 13 Mal ab- und wieder aufsteigen. „Drei Jahre nachdem die Poller endlich entfernt wurden, möchte die Roetgener SPD neue Gefahren auf der Vennbahn schaffen.

Dabei hat sie das eigentliche Problem, nämlich die teilweise schlecht einsehbaren Kreuzungen, in ihrme Antrag selbst erwähnt. Dieses Problem würde durch die Umlaufsperren nicht gelöst“, wird Marvin Krings vom Arbeitskreis Radverkehrsplanung des ADFC Aachen zitiert.