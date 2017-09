Simmerath.

Beim Rundgang durch die Eifelklinik St. Brigida in Simmerath erinnerte sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann noch gut an seinen ersten Besuch in dem Krankenhaus. Damals im Jahr 2008 stand das Haus vor einer ungewissen Zukunft, und die Menschen im Monschauer Land machten sich große Sorgen um den Erhalt der Einrichtung.