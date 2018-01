Lammersdorf.

Jubiläum! Und was für eins: Bei der 20. Herrensitzung der Karnevalsfreunde Lammersdorf ließen die Veranstalter vom Programm her keine Wünsche offen und versetzten die Herren der Schöpfung am Sonntag im Festzelt auf dem Dorfplatz in einen regelrechten Freudentaumel.