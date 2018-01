Vossenack - „Menschen weltweit“: Vernissage von Saskia Kraft in Vossenack

Vossenack. Im Kloster-Kultur-Keller findet am Sonntag, 14. Januar, 12 Uhr, die Vernissage zur Ausstellung „Menschen weltweit. Menschen wie Du und ich“ statt. Der Eintritt ist frei, es findet ein Sektempfang statt, gegen eine Spende gibt es Klostersuppe und Mineralwasser.

Saskia Kraft ist 28 Jahre alt. Ob Indien, Sri Lanka, Kuba, Vietnam oder Thailand – Menschen haben sie schon immer interessiert und vor allem fasziniert. Und da sie gerne reist, kann sie das gut mit ihrer Fotografie verbinden. Sie interessiert sich für andere Kulturen, Lebensarten und die Geschichten hinter den einzelnen Menschen, die sie trotz Sprachbarrieren versucht zu erfahren.

Mit ihren Bildern möchte sie Geschichten erzählen. Sie möchte den Menschen hier zeigen, dass es ihr eigentlich gut geht und eben nicht alles selbstverständlich ist. Das wird ihr bei jeder ihrer Reisen aufs Neue bewusst.

Faszination Indien

Am meisten hat sie Indien fasziniert. Dieses Land oder, besser gesagt, die Erlebnisse dort haben in ihr Emotionen geweckt, die sie vorher nicht kannte. Dieses Land fordert und hat sie bei ihrer ersten Reise dorthin auch oft überfordert. Alles, was bei uns in Deutschland schamhaft versteckt wird, was wir kaum ertragen – krassen Reichtum genau so wie krasses Unglück und Tod – all das ist in Indien für jedermann sichtbar.

Öffnungszeiten der Ausstellung sind zu allen Veranstaltungen im Kloster-Kultur-Keller und nach Absprache.