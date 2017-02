Energiesparmeisterschaft auch für Schulen

Nicht nur private Haushalte können an der Energiesparmeisterschaft teilnehmen. Seit 2009 gibt es ebenfalls eine Energiesparmeisterschaft an Schulen in ganz Deutschland, die für besondere Klimaschutzprojekte prämiert werden. Dabei wird jährlich in jedem Bundesland das beste Projekt ausgezeichnet, so dass es am Ende 16 Sieger gibt.

Der Wettbewerb, bei dem sich jährlich über 200 Schulen von München bis Kiel bewerben, wird vom Bundesumweltministerium gefördert und hat bereits Projekte geehrt, die sich mit dem Einsatz erneuerbarer Energien oder auch einer CO2-ärmeren Mobilität beschäftigten.