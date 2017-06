Eifel.

Der Verein der Freunde und Förderer der Marienkapelle Simonskall lädt zu einem Konzert in die Marienkapelle nach Simonskall ein. Am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, gastiert dort der in der Gemeinde Hürtgenwald aufgewachsene Liedermacher Martin Claßen.