Straßensperrungen und Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Simmerath weist darauf hin, dass aufgrund des Simmerather Herbstmarktes die nachfolgend aufgeführten Straßen in Simmerath auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes der Städteregion Aachen für den Durchgangs- und Anliegerverkehr in der Zeit von Samstag, 14. Oktober, 14 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 22 Uhr, gesperrt werden: Hauptstraße von der Kreuzung „Schröder‘s Eck“ bis Kreisverkehr am Bushof, Am Markt, Zum Rathaus, Fuggerstraße, Rathausplatz. Da der Rathausplatz aufgrund von Umbauarbeiten für den Herbstmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung steht, werden die Marktstände zum Teil in die obere Fuggerstraße und die Robert-Koch-Straße verlagert. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Sperrung der Robert-Koch-Straße von der Einmündung Kammerbruchstraße bis zum Abzweig in Richtung Rathausparkplatz erforderlich. Diese Sperrung erfolgt von Sonntag, 15. Oktober, 7 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 20 Uhr.

Die Anlieger der betroffenen Straßen, die ihre Fahrzeuge während der Markttage benötigen, werden gebeten, diese rechtzeitig außerhalb des Marktgeländes abzustellen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass neben den aufgeführten Straßensperrungen auch der Rathausparkplatz abgesperrt werden muss. Diese Sperrung ist unter anderem erforderlich, da nach dem Sicherheitskonzept für die Simmerather Märkte die Parkplatzfläche im Falle eines Massenanfalls von Verletzten als Behandlungsplatz freizuhalten ist.

Aufgrund des Simmerather Herbstmarktes sind die Dienststellen der Gemeindeverwaltung im Rathaus in Simmerath am Montag, 16. Oktober, in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.