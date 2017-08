Konzen.

Die Kinder im Zirkuszelt staunen, als einer ihrer Freunde die Feuerfackel schwingt. Währenddessen turnt ein Mädchen an Tüchern und schwingt in luftiger Höhe über die Manege. Ein Clown sorgt im Zelt für herzhaftes Gelächter. Diese Bilder bietet sich derzeit im Mitmachzirkus Soluna in Konzen.