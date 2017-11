Konzen - Mandolinenorchester Konzen: Abschied mit einem ganz besonderen Stück

Konzen.

Traditionell lädt das Mandolinenorchester Konzen am 1. Adventsonntag, 3. Dezember, zum vorweihnachtlichen Konzert in die Pfarrkirche in Konzen ein. Auch in diesem Jahr hat das Orchester, letztmalig unter der Leitung von Otto Völl, ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das den Hörern einige musikalische Highlights präsentieren wird.