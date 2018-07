Schmidt.

Wenn der Sangria aus Eimern getrunken wird, kühle Cocktails im Sand genossen werden und die Rennmilch aus dem Hahn fließt, dann heißt es in der Eifel wieder: Zeit für die Schmidter Beach-Party. So trug es sich auch am vergangenen Samstag zu, als knapp 1300 feierwütige Eifeler den Weg in das Festzelt in Schmidt fanden.