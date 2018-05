Simmerath - Majestät muss großes Kaliber beherrschen

Simmerath. Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Simmerath ermittelt an Fronleichnam, Donnerstag, 31. Mai, die neue Majestät für das Amtsjahr 2018/2019. Der amtierende König Wolfgang Breuer sucht seinen Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin.

Bevor mit dem Schützenfest begonnen wird, steht die Teilnahme am Pontifikalamt mit dem Bischof im Antoniushof in Rurberg an.

Im Anschluss geht es zurück nach Simmerath, wo ab 12 Uhr mit dem Frühschoppen und der Unterhaltung durch die Hansa-Blasmusik begonnen wird. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit Imbiss, nachmittags Cafeteria. Ab 14.30 Uhr musiziert der Spielmannszug der Feuerwehr Simmerath. Die Ermittlung des Volkskönigs erfolgt ab 15 Uhr. Das Preisgeld beträgt 200 Euro, der Lospreis 1 Euro.

Anschließend findet das Königsvogelschießen statt. Im Lauf des Nachmittags wird die neue Majestät ins Amt eingeführt. Geschossen wird mit großem – und lautem – Kaliber. Die Schützen bitten um Verständnis.

Zum munteren Treiben auf der Pfarrwiese und im Pfarrheim laden die Simmerather Schützen alle Bürger ein.