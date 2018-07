Monschau - Mächtig viel Musik in Monschaus Mitte

Monschau. Mehr als einmal schon hatte die Musikvereinigung Montjoie mit ihren Musiktagen im Herzen der Altstadt kein Glück mit dem Wetter – in diesem Supersommer 2018 aber passte alles. Drei Tage lang war in Monschaus Mitte, in der malerischen Kulisse der Rurbrücke, mächtig was los von Donnerstag bis Samstagabend.

Nach der Eröffnung durch die gastgebende Musikvereinigung und dem Gastspiel des Grenzlandsalonorchesters am Donnerstag rockte am Freitagabend die Steve Mandel Band mit starken Rockklassikern so richtig ab vor der Evangelischen Kirche.

Für einen optisch wie akustisch bunten Schlusspunkt sorgte dann am lauen Samstagabend die äußerst vielseitige Brass-Band Vennomenal, die selbst einen kurzen Schauer gekonnt überspielte und anstimmte: „I‘m walking on sunshine...“