Löschgruppe Rollesbroich zieht positive Jahresbilanz

Rollesbroich. Bei der Generalversammlung der Löschgruppe Rollesbroich wurde Harald Bach als Geschäftsführer in den Vorstand gewählt. Er übernimmt das Amt von Sylvia Nießen, die nach sieben Jahren ihre Vorstandsarbeit beendet. Auch einige verdiente Mitglieder konnten geehrt werden.

Aus dem Bericht von Geschäftsführerin Sylvia Nießen ging hervor, dass die Löschgruppe sich neben ihrem Einsatz zur Hilfeleistung auch bei dörflichen Veranstaltungen intensiv eingebracht hat. So richtet sie neben dem Grillfest auch das Martinsfest aus, und auch bei anderen Festen wie der Kirmes, der Sportwoche oder auch dem Weihnachts-Open-Air war die Löschgruppe aktiv.

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden Holger Nießen zum 2. Vorsitzenden sowie René Henn als Beisitzer für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Ilse Pacem-Rau erhielt eine Urkunde für 25-jährige inaktive Mitgliedschaft. Für 40 Jahre inaktive Mitgliedschaft wurde Bernhard Keischgens ausgezeichnet. Für bereits 60 Jahre inaktive Mitgliedschaft wurde Herbert Müllejans ausgezeichnet. René Henn und Karsten Jansen erhielten für 20-jährige, Dr. Arthur Breuer für 25-jährige, Raimund Johnen für bereits 45-jährige und Dieter Jansen für 50-jährige aktive Mitgliedschaft eine Ehrenurkunde.

Im Bericht des Löschgruppenführers Achim Breuer wurde das Jahr 2016 noch einmal aus anderer Sicht betrachtet. Neben 23 Übungen rückte die Löschgruppe zu 17 Einsätzen aus. Breuer hob den Einsatz im vergangenen August in Rollesbroich hervor, der erneut gezeigt habe, dass Brände in dieser Dimension nicht von einer Löschgruppe alleine bezwungen werden könne, und in diesem „Fall der Fälle“ eine gute Zusammenarbeit mit anderen Löschgruppen unabdingbar sei.

Verlasse die Feuerwehr nach beendetem Einsatz die Brandstelle, sehe das zurückgelassene Brand-Objekt schon schlimm genug aus; wäre die Löschgruppe aber gar nicht da gewesen – sei es nur noch Schutt und Asche, meinte Breuer.

Glücklicherweise seien bei diesem Einsatz keine größeren Personenschäden entstanden. Die Schäden in den anderen Wohnungen seien überschaubar gewesen. „Hätte man den Brand früher entdeckt, wären die Schäden mit Sicherheit geringer ausgefallen“, fasste der Löschgruppenführer zusammen.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge müsse sich die Löschgruppe nun von Herbert Henn verabschieden. Mit viel Aufopferung, Mühe und Einsatz habe er nach 40 aktiven Jahren und Erreichen der Altersgrenze nun die Ehrenabteilung erreicht. Er bedankte sich für Herbert Henns Einsatz und überreichte ihm die Floriansfigur.

Erfreut zeigte sich Achim Breuer außerdem, Zeugnisse für geleistete Lehrgänge an einige aktive Feuerwehrleute überreichen zu können. So erhielten Marvin Breuer, Steven Breuer, Fabian Lennartz, Florian Nießen, Thiemo Strauch, Stephan Breuer, René Henn und Achim Breuer eine Bescheinigung für ihre Weiterbildung.