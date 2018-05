Einruhr - Löschgruppe Einruhr weiht neue Fahrzeughalle ein

Einruhr. Nach anderthalb Jahren Bauzeit hat die Löschgruppe Einruhr in diesem Frühjahr ihre neuen Räumlichkeiten in Betrieb nehmen können.

Als Anbau an das bestehende Gerätehaus sind eine moderne zweckmäßige Fahrzeughalle für das Löschfahrzeug sowie ein geräumiger neuer Umkleideraum für die Mannschaft entstanden. Die offizielle Einweihung der neuen Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Einruhr findet am Samstag, 26. Mai im Feuerwehrgerätehaus Einruhr, Am Obersee 1, statt.

Gestartet wird mit dem Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus um 17.30 Uhr, anschließend findet die Einsegnung der neuen Fahrzeughalle durch Pfarrer Stoffels statt. Hiernach wird die Feuerwehr Einruhr die Anwesenden im Rahmen eines Dämmerschoppens die Gelegenheit geben, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Über einen Besuch würde sich die Löschgruppe sehr freuen.