Lionsclub Monschau: Benefizkonzert als Zeichen der Solidarität

Simmerath. „Ich beginne nun die Reise in die Abenddämmerung meines Lebens“, mit diesen bewegenden Worten machte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, seine Alzheimer-Erkrankung öffentlich. Sie zeigen in bedrückender Weise, wie einschneidend diese Krankheit, die jeden treffen kann, das Leben eines Menschen verändert.

Die Alzheimer-Gesellschaft der Städteregion Aachen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kranken und deren Angehörigen in allen erdenklichen Situationen zur Seite zu stehen, durch Fortbildungsveranstaltungen das Pflegepersonal für die besonderen Probleme, die diese Erkrankungen mit sich bringen, zu sensibilisieren und durch Vorträge die Öffentlichkeit zu informieren. Dies geschieht auf ehrenamtlicher Basis.

25 Jahre Lions in Monschau

In diesem Jahr feiert die Lionsbewegung ihr 100-jähriges Bestehen. Heute sind die Lions die weltweit mitgliederstärkste Service–Cluborganisation mit 1,4 Millionen Mitgliedern. Der Lionsclub Monschau besteht in diesem Jahr 25 Jahre und zählt zurzeit 35 Mitglieder. Seit seinem Bestehen sieht er gemäß seinem Leitspruch „We serve“ seinen Auftrag darin, im sozialen, kulturellen und schulischen Bereich, aber auch individuell in Notsituationen Hilfe zu leisten. Der Weihnachtsmarkt, die Kalender- und Weihnachtslosaktion sowie die Zahngoldsammlung schaffen den finanziellen Spielraum, um helfend aktiv zu werden.

Termin ist der 16. September

100 Jahre Lions weltweit und 25 Jahre Lionsclub Monschau sind jedoch Anlass, darüber nachzudenken, auf welche Weise der Club die in die Jahre gekommenen Aktivitäten durch neue Projekte ergänzen kann. Eine Kommission erarbeitete mehrere Möglichkeiten, von denen sich ein Konzertabend als die sinnvollste durchsetzte.

Die spontane Zusage des Kammermusikkreises Simmerath unter der Leitung von Friedhelm Schütz und des Vorsitzenden der Show- und Swingband Melano Steckenborn, Dieter Offermann, unentgeltlich aufzutreten, „erfüllt uns mit großer Freude und ist ein großartiges Zeichen der Solidarität mit der Arbeit der Alzheimergesellschaft und des Lionsclub Monschau“, so der Club-Vorstand.

Ursula Mertens, Rektorin der Sekundarschule Nordeifel in Simmerath, stellte die Aula zur Verfügung, so dass das Konzert am 16. September stattfinden kann. Auch mehreren Sponsoren dankt man ausdrücklich für die Unterstützung.

Der besondere Anspruch des Konzertabends werde auch durch die Übernahme der Schirmherrschaft durch den Bürgermeister der Gemeinde Simmerath, Karl-Heinz Hermanns unterstrichen.

Unter dem Motto „Tanz durch die Jahrhunderte“ erwartet die Zuhörer ein anspruchsvolles Programm, dessen Inhalt Friedhelm Schütz und Harry Brandts, Dirigent von Melano Steckenborn, aufeinander abgestimmt haben. In der Pause werden Getränke angeboten.

Spenden erbeten

Andrea Karbig von der Caritaspflegestation Simmerath wird in einer stillen Auktion einige ihrer Bilder zur Verfügung stellen, deren Erlös ebenfalls der Alzheimer Gesellschaft zugutekommt. Der Lionsclub lädt alle Bürger der Gemeinden Roetgen und Simmerath und der Stadt Monschau zu diesem Konzertabend ein. Beginn ist am Samstag, 16. September, um 19 Uhr in der Aula der Sekundarschule Simmerath. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Erlös fließt in Projekte der Alzheimergesellschaft in unserer Region.