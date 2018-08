Nordeifel - Liebestolle Rehe sind Gefahr für den Verkehr

Nordeifel.

Auch in der Nordeifel sind wieder die liebestollen Rehe unterwegs: Seit Mitte Juli und noch bis ungefähr Mitte August ist die Paarungszeit beim Rehwild. In dieser Zeit verlieren die hormongesteuerten Tiere ihre sonst natürliche Scheu und Vorsicht. So kann es auch tagsüber dazu kommen, dass die Tiere gerade im ländlichen Bereiche plötzlich Straßen überqueren.