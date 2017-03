Schmidt.

Mit einem Dreiakter von Jürgen Schuster will die Theatergruppe des TuS Schmidt im April die Theaterfreunde erfreuen: „Liebe, Lügen, Leberkäs“ heißt das Stück. Hier geht es um den cholerischen Metzgermeister Jakob Säuling, der mit seiner Frau Anni und Tochter Carolin eine Traditionsmetzgerei führt. In letzter Zeit laufen die Geschäfte wieder etwas besser. An diesem Erfolg ist auch der Geselle Fritz mit seinen Ideen beteiligt.